Три автомобиля и автобус столкнулись в Нижегородской области

ТАСС, 25 декабря. ДТП с участием трех автомобилей и автобуса произошло в Городецком районе Нижегородской области. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 11:00 мск на 46-м км автодороги Городец - Заволжье. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet резко затормозил на дороге, в результате чего столкнулся с автомобилями Renault и Toyota.

"От удара Chevrolet вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения. Во встречном направлении двигался автобус, который столкнулся с Chevrolet", - отмечается в сообщении.

После удара автобус задел женщину, которая вышла из одного из пострадавших автомобилей. "В автобусе, по имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет, женщина госпитализирована. На данный момент движение восстановлено с ограничениями", - отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В субботу в Нижегородской области идет сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы.