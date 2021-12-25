В Приморье баржа села на мель из-за поломки винта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Баржа с четырьмя людьми на борту села на мель в районе острова Клыкова в Приморье. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Владивостока, никто из пассажиров не пострадал.

"Баржа села на мель в районе острова Клыкова (западнее острова Шкота). Технические условия не позволяют суднам спасателей подойти к ней вплотную. <…> Никто из пассажиров не пострадал. Люди находятся в тепле", - сказано в сообщении пресс-службы.

Рядом дежурят спасатели. Решается вопрос об эвакуации людей, планируется задействовать вертолет.

Информация о дрейфующей барже, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русский, поступила МЧС в 17:40 по местному времени (10:40 мск). По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта.