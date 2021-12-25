Канатоходец упал с высоты в цирке Тюмени

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Канатоходец в Тюменском цирке упал с высоты во время представления. Он, предварительно, получил травму ноги. Об этом ТАСС сообщили в приемной цирка.

В субботу в социальных сетях появилось видео, на которой видно, что во время представления артист цирка вместе с коллегой на плечах пытается пройти по канату на высоте, но не может удержать равновесие и падает. Согласно видеозаписи, на упавшем страховки не было, второго артиста от падения спасла именно страховка.

"Сегодня во время выступления у нас упал канатоходец. Он, предварительно, получил травму левой ноги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится на рентгене в больнице.