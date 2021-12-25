Взрыв газового баллона произошел в доме в Нижегородской области

ТАСС, 25 декабря. Газовый баллон взорвался в субботу в шестиквартирном жилом доме в Дзержинске в Нижегородской области. В результате ЧП пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 16:00 (мск) поступило сообщении о взрыве в одноэтажном шестиквартирном жилом доме по адресу: Дзержинск, ул. 9 Января, д. 10, кв. 2. <…> Произошел взрыв газового баллона объемом пять литров без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек - мужчина, личность устанавливается", - сообщили в ведомстве.

В результате взрыва баллона обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена. Общая площадь обрушения составила 18 кв. м.