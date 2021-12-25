Суд арестовал подозреваемого в покушении на убийство семьи бывшей супруги в Оренбуржье

ТАСС, 25 декабря. Кувандыкский районный суд Оренбургской области отправил под арест 49-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство бывшей жены, ее матери и малолетнего ребенка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Оренбургского областного суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля 2022 года", - отметили в суде.

По информации следствия, утром 24 декабря мужчина напал на семью своей бывшей жены в частном доме. По предварительным данным, он использовал огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. В результате нападения пострадал 13-летний ребенок и 64-летняя женщина, они были госпитализированы с осколочными ранениями, у женщины также диагностирована огнестрельная рана, у ребенка - перелом руки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом").