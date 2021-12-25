Суд заключил под стражу депутата Тульской гордумы Бороненко по делу о мошенничестве

ТАСС, 25 декабря. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко, подозреваемого в получении зарплаты за троих помощников, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователи задержали Бороненко в пятницу, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант дела устроил на работу в качестве помощников трех лиц, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. При этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. Бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере.

В 2019 году Бороненко был избран депутатом Тульской городской думы шестого созыва, входит в постоянную комиссию по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства. В разное время занимал руководящие должности в ООО "Айтирустор.ком" и ООО "Айтирусторгеймс", был заместителем начальника методического центра АО "Газпром газораспределение Тула". На сайте регионального отделения "Единой России" указано, что в настоящее время основным местом работы Бороненко является ООО "Центр информации", где он занимает должность заместителя генерального директора.