Совладельца чайного дома на Мясницкой и следователя арестовали в Москве за взятку

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал следователя 11 отдела ГСУ МВД Москвы Магомеда Тагирова и совладельца компании "Перловы и Ко" Леонида Венжика по уголовному делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере. Об этом ТАСС в субботу сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство представителя СК и избрал Тагирову и Венжику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Оба они проходят по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взятке в особо крупном размере")", - сказали в суде, отказавшись от иных комментариев.

Обоим, согласно закону, грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

11 отдел ГСУ МВД Москвы специализируется на расследовании экономических преступлений и преступлений в банковской сфере. Следователь Тагиров вел резонансные дела, в том числе дело бывшего генерального директора ОАО "Тушинский машиностроительный завод", которого в 2018 году признали виновным в причинении материального ущерба предприятию на 870 млн рублей.

Компания "Перловы и Ко" была основана в конце XIX века предпринимателем Сергеем Перловым. По его же заказу на Мясницкой улице в 1890 году был построен знаменитый магазин "Чайный дом" в китайском стиле, который признан объектом культурного наследия народов РФ. Сейчас компания до сих пор занимает офис в этом здании.