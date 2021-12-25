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СК задержал подозреваемую в поджоге дома под Калугой, в котором погибли два человека

Ей оказалась ранее не судимая 61-летняя местная жительница

ТАСС, 25 декабря. Жительницу Калужской области задержали по подозрению в поджоге четырехквартирного дома, в результате возгорания которого 23 декабря погибли два человека. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В результате грамотных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий лицо, причастное к поджогу и смерти двух лиц, установлено. Это ранее не судимая 61-летняя местная жительница. <...> Подозреваемая задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при тушении пожара в четырехквартирном доме в селе Износки 23 декабря в одной из квартир были обнаружены тела 52-летнего мужчины и 56-летней женщины. Установлено, что их смерть наступила в результате отравления угарным газом. По версии следствия, в квартире произошел конфликт, 61-летняя женщина вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового баллона в помещение дома, что стало причиной возгорания.

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