Главу испытательной пожарной лаборатории Подмосковья отправили под домашний арест

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест начальника испытательной пожарной лаборатории Подмосковья Сергея Щекина по уголовному делу о взятке в 450 тыс. рублей от коммерсанта. Как сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная, взяткодателю назначен запрет определенных действий.

"Им избраны домашний арест и запрет определенных действий", - сказала Тертичная.

В зависимости от роли каждого начальнику ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы" Испытательная пожарная лаборатория" и предпринимателю предъявлены обвинения в получении и даче взятки. По данным следствия, начальник пожарной лаборатории получил от представителя организации взятку в 450 тыс. рублей за положительное заключение по проверке.