В ДТП с участием трех автомобилей и автобуса в Нижегородской области пострадали супруги

ТАСС, 25 декабря. Супружеская пара, по уточненным данным, пострадала в результате ДТП с участием трех автомобилей и автобуса в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей в ДТП.

"В ДТП пострадала супружеская пара. Супруги находятся в отделении травматологии Балахнинской центральной районной больницы. У обоих состояние средней степени тяжести, сотрясение мозга и ушибленные раны", - отметили в ведомстве.

ДТП произошло днем в субботу на 46-м км автодороги Городец - Заволжье. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet резко затормозил на дороге, в результате чего столкнулся с автомобилями Renault и Toyota. После этого Chevrolet вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом.