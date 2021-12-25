Росздравнадзор поддержал версию о замыкании в электропроводке в астраханской больнице

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, находящийся в Астрахани для расследования причин возгорания в реанимационном отделении астраханской инфекционной больницы, поддержал версию, что причиной стало короткое замыкание в электропроводке. Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области по итогам рабочей встречи Павлюкова с Игорем Бабушкиным.

"Я вчера уже поработал на объекте и поддерживаю версию, высказанную следствием и МЧС по поводу того, что причиной стало короткое замыкание в электропроводке. Вместе с тем сегодня мы посмотрим остатки оборудования, которое было на месте, и если будут малейшие признаки того, что оно могло стать причиной возгорания, мои коллеги из мобильной лаборатории отберут аналогичные изделия, находящиеся в больнице, для испытаний - чтобы убедиться, что они качественны и безопасны, чтобы исключить все возможные причины", - цитирует Павлюкова пресс-служба.

Бабушкин отметил, что будет проанализировано состояние ковидных госпиталей в регионе. МЧС определят бригады, которые войдут в "красную зону" и проверят там состояние аппаратов ИВЛ, кислорода и всего, что связано с обеспечением пожарной безопасности. Губернатор добавил, что сотрудники министерства здравоохранения уже встретились с родными погибших, которым будет оказана финансовая и при необходимости психологическая помощь.