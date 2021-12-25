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В Архангельской области два человека погибли в аварии с грузовиком

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

ТАСС, 25 декабря. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу на автодороге в Архангельской области в районе города Няндома. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

"Около 16:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож в 40 километрах от города Няндома. По предварительным данным, женщина 1965 года рождения, управляя автомобилем "Форд", после выполнения обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем "Камаз". В результате аварии водитель и 32-летний пассажир легкового автомобиля скончались на месте", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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