Одним из пострадавших в ДТП на Урале стал глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора

ТАСС, 25 декабря. Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских пострадал в ДТП на трассе Курган - Тюмень. Он был доставлен в больницу с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. Сейчас его состояние стабильно, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"12 декабря на трассе Курган - Тюмень произошло ДТП, в результате которого погибла пассажир одного из автомобилей, а водители получили тяжелейшие травмы. Одним из пострадавших стал руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских. <...> Нисковских с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, выжил лишь благодаря оказанию первой помощи очевидцами аварии. После серии операций и нескольких дней в реанимации переведен в обычную палату, его состояние стабильно", - написал Виль.

По его словам, по предварительной версии, предполагаемый виновник ДТП, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, начал обгон по полосе встречного движения и выскочил на полосу, по которой ехал автомобиль под управлением Нисковских, который, пытаясь избежать лобового столкновения, свернул к обочине, но из-за колейности и заснеженности дорожного покрытия машину развернуло, после чего в ее правую сторону врезался Volvo.

"Водители попавших в ДТП автомобилей правил не нарушали и соблюдали скоростной режим. Спровоцировавший аварию водитель Toyota Land Cruiser Prado, избежав столкновения, не остановился и попытался скрыться, но его догнали свидетели ДТП, остановили и потребовали вернуться. После получения согласия, отпустили, но своего обещания предполагаемый виновник ДТП не сдержал. К настоящему времени его личность установлена, в ближайшее время он будет найден и допрошен", - добавил Виль.

Он уточнил, что благодаря показаниям свидетелей, подтвержденных результатами осмотра места происшествия и анализом характера повреждений транспортных средств, у следственных органов есть полная картина случившегося. Также Виль выразил соболезнования родным и близким погибшей.