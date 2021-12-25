Полиция задержала вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в Виндзорский замок

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в субботу утром вооруженного мужчину, прорвавшегося на территорию Виндзорского замка, где в настоящее время Рождество отмечает королева Великобритании Елизавета II. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британской полиции.

19-летний мужчина из города Саутгемптон на юге Англии, имя которого не разглашается, был заключен под стражу. "Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остается под стражей", - заявили сотрудники полиции.

Правоохранители уточнили, что мужчина проник на территорию Виндзорского замка, но ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. "Мы не считаем, что есть опасность для общества", - добавили в полиции.

Елизавета II в условиях пандемии второй год подряд находится на Рождество в Виндзоре, отказавшись от традиционной поездки в королевское поместье Сандрингем на востоке Англии. Именно в Виндзорском замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, 95-летний монарх выступила с рождественским телеобращением к нации. В субботу утром на праздничную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре также приехали наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, младший сын Ее Величества граф Уэссекский Эдвард и графиня Уэссекская Софи с двумя детьми, а также двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с женой Биргиттой.