В Росморречфлоте заявили, что севшую на мель у Владивостока баржу ветром сняло с мели

ТАСС, 25 декабря. Баржа с четырьмя людьми на борту, ранее севшая на мель в районе острова Клыкова в Приморье, под действием ветра начала дрейфовать на восток. Ее пассажирам ничто не угрожает, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.

Информация о дрейфующей барже с четырьмя людьми на борту, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русский и севшей на мель в районе острова Клыкова (западнее острова Шкота), поступила МЧС в 10:00 мск 25 декабря. По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта.

"Она (баржа) потеряла винт, ее дрейфом вынесло на мель в районе острова Клыкова. На борту три женщины-пассажирки и капитан. Свет-тепло есть, генератор работает. Пока искали возможность эвакуировать пассажиров, баржу уже ветром сняло с мели, и сейчас она дрейфует на восток", - сказали в пресс-службе.

Люди на борту баржи находятся в безопасности. Спасательный буксир "Капитан Балашов" Росморречфлота ждет возможность, чтобы пришвартоваться к ее борту, добавили в ведомстве.