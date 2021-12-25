В Мордовии столкнулись 24 автомобиля

ТАСС, 25 декабря. ДТП с участием 24 автомобилей, среди которых автомобиль пожарной службы, произошло в субботу днем в Мордовии. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла на 1-м км автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск. "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 24 автомобилей, среди которых в том числе автомобиль пожарной службы. По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали четыре человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города", - отмечается в сообщении.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.