Двое неизвестных ограбили банк в Уфе

ТАСС, 25 декабря. Двое неизвестных днем в субботу ограбили офис банка в Уфе. Следователи возбудили уголовное дело о разбое, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии.

"Сегодня днем на офис одного из банков на улице Цурюпы в городе Уфе было совершено разбойное нападение. По предварительным данным, двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, совершили хищение денежных средств", - отметили в ведомстве. Сумма похищенного не уточняется.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников. Статья 162 УК РФ ("Разбой") предполагает до 15 лет лишения свободы.