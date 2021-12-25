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Двое неизвестных ограбили банк в Уфе

Возбуждено дело о разбое

ТАСС, 25 декабря. Двое неизвестных днем в субботу ограбили офис банка в Уфе. Следователи возбудили уголовное дело о разбое, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии.

"Сегодня днем на офис одного из банков на улице Цурюпы в городе Уфе было совершено разбойное нападение. По предварительным данным, двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, совершили хищение денежных средств", - отметили в ведомстве. Сумма похищенного не уточняется.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников. Статья 162 УК РФ ("Разбой") предполагает до 15 лет лишения свободы.

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