Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на 210 км автодороги между Екатеринбургом и Тюменью в Свердловской области. Один человек погиб, трое, в том числе два ребенка, пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля LADA Priora при обгоне не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda, в результате ДТП погиб водитель LADA Priora, три пассажира Honda пострадали, двое из которых дети", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло днем 25 декабря 2021 года на 210 км автодороги Екатеринбург - Тюмень. "В приемный покой Талицкой ЦРБ с травмами различной степени тяжести доставлены пассажиры автомобиля Honda 42-летняя женщина и ее сын семилетний мальчик, который в момент ДТП находился на заднем сидении. Они находятся в тяжелом состоянии. 14-летний мальчик серьезных травм не получил, отпущен домой. Установлено, что все участники происшествия были пристегнуты ремнем безопасности", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что водитель Honda к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 13 раз, освидетельствован на состояние опьянения, оказался трезвым. Он пояснил, что вместе с семьей направлялся из Тюмени в Екатеринбург к родственникам. В каком состоянии водитель LADA Priora управлял автомобилем, установит экспертиза в медицинском учреждении.