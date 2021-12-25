{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Рязанской области

Обстоятельства ДТП выясняются

ТАСС, 25 декабря. Маршрутное такси и автомобиль столкнулись в субботу на Ряжском шоссе в Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"В результате столкновения пострадали два пассажира и водитель маршрутного транспортного средства, а также водитель и пассажирка автомобиля LADA Vesta", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, столкновение автомобиля Lada Vesta и маршрутного такси Peugeot Boxer произошло около 19:00 на Ряжском шоссе. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги
РоссияРязанская область
Один человек погиб в ДТП в Оренбургской области
Еще трое пострадали
Читать полностью