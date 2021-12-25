Один человек погиб в ДТП в Оренбургской области

ТАСС, 25 декабря. Два автомобиля столкнулись в субботу на трассе М-5 "Урал" в Оренбургской области. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "Богдан", следовавший в сторону Оренбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hino. После столкновения "Богдан" съехал в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП пассажир автомобиля "Богдан" скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Трое пассажиров автомобиля "Богдан" с различными телесными повреждениями доставлены в Сорочинскую межрайонную больницу", - отметили в ведомстве.