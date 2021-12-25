Машину с ребенком обстреляли возле торгового центра в Казани

ТАСС, 25 декабря. Неизвестные обстреляли в субботу машину, внутри которой находился ребенок, возле одного из торговых центров в Казани. Об этом сообщили ТАСС в отделе информации МВД по Татарстану.

Ранее СМИ региона со ссылкой на источник сообщили, что стрельба произошла у ТЦ на Оренбургском тракте. В результате пострадал ребенок.

"Факт такой был. Из чего стреляли, мы пока не знаем, на месте работают сотрудники [полиции]. Была информация, что пострадал ребенок, сейчас с ним все в порядке", - отметил собеседник агентства, пояснив, что, предварительно, в ребенка могли попасть осколки стекла.