Один человек погиб в ДТП с газелью в Курской области

ТАСС, 25 декабря. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали и один человек погиб при столкновении двух автомобилей и газели на автодороге Курск - Воронеж - Борисоглебск в Курской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления МВД России по Курской области.

"Водитель автомобиля Toyota Avensis скончался на месте происшествия, двое несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Avensis 2011 года рождения, женщина - пассажир автомобиля <…>, а также водитель автомобиля и две женщины - пассажиры автомобиля Hyundai Tucson 1979 и 1957 годов рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло на 151 км автодороги Курск - Воронеж - Борисоглебск. По предварительным данным, около 18:10 водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, столкнулся со встречным автомобилем Toyota Avensis, а после допустил столкновение с "Газелью", которая также двигалась попутно.

О состоянии пассажиров и водителя газели на данный момент не сообщается.