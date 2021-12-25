СМИ: шесть человек погибли, еще 12 получили травмы в ДТП в Нигерии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП на скоростной трассе в нигерийском штате Огун. Об этом в субботу сообщает газета The Cable со ссылкой на представителя местной Федеральной службы безопасности дорожного движения.

По его информации, два легковых автомобиля столкнулись на шоссе, соединяющем города Лагос и Ибадан, около 03:20 по местному времени (05:20 мск).

По предварительным данным, причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима.