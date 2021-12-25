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СМИ: в Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом доме

Погиб один человек, сообщил телеканал CTV

ОТТАВА, 25 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы в одном из жилых домов Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Прибывшие на вызов в многоквартирный дом полицейские обнаружили на одной из лестничных клеток мужчину с огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу, где позже умер.

Сообщается, что нападавших было несколько. Погибший пытался от них убежать, но был застрелен. Полиция на данный момент никого не задержала. Сотрудники правоохранительных органов изучают камеры видеонаблюдения.

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