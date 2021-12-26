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В Крымском районе Кубани из-за подъема воды включили сирены

Развернули пункт временного размещения

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Крымского района Краснодарского края, где из-за дождей поднялся уровень воды в реках, включили сирены оповещения в Мерчанском сельском поселении, развернут пункт временного размещения, в готовности находятся автобусы для эвакуации людей, сообщил в Telegram-канале в субботу глава Крымского района Сергей Лесь.

Ранее сообщалось, что 25 декабря уровень рек из-за обильных осадков поднялся в районе Анапы, Новороссийска и Крымском районе Краснодарского края. Так, по данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в Анапе вышла из берегов река в районе жилого комплекса, подтопив его придомовую территорию, произошел перелив водного потока через дорожное полотно и мост. Фактов подтопления жилых домов не было.

"Спасатели предупреждают о возможной ЧС жителей Мерчанского сельского поселения. Готовы автобусы для транспортировки. В школе с. Мерчанского находится временный пункт размещения", - сообщил Лесь.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что режим повышенной готовности ввели в девяти муниципальных образованиях региона, ситуация находится на особом контроле ведомства. По состоянию на 18:00 мск на территории региона действовал циклон. Все оперативные службы муниципалитетов перевели на усиленный режим. Организовали дополнительные бригады ресурсоснабжающих организаций, за состоянием водных объектов круглосуточно следят специалисты ЕДДС.

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