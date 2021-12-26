Израильский военный пост обстреляли на Западном берегу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военный пост армии Израиля, расположенный на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Наблус, подвергся нападению в субботу вечером. Сообщение об этом опубликовано на странице армии Израиля в Twitter.

"Только что была совершена попытка обстрела военного поста, расположенного неподалеку от Наблуса в Иудее и Самарии. О пострадавших не сообщалось", - говорится в тексте.

В результате проведенного военными обыска местности были обнаружены десятки гильз, отмечается в заявлении.