Высокая вероятность ЧС из-за осадков сохранится в девяти районах Кубани 26 декабря

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обильных осадков сохраняется до конца дня 26 декабря в девяти городах и районах Краснодарского края, сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в Instagram.

25 декабря уровень рек из-за обильных осадков поднялся в районе Анапы, Новороссийска и Крымском районе Краснодарского края. Так, по данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в Анапе вышла из берегов река в районе жилого комплекса, подтопив его придомовую территорию, произошел перелив водного потока через дорожное полотно и мост. В Крымском районе включили серены, развернули пункт временного размещения.

"На территории муниципальных образований Абинский, Апшеронский, Крымский, Северский, Туапсинский районы и городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск сохраняется высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что подъемы уровней воды в реках с возможным превышением опасных отметок прогнозируют до конца дня 26 декабря из-за переувлажнения почвы возможны оползневые явления и сходы селевых потоков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в субботу сообщали, что режим повышенной готовности ввели в девяти муниципальных образованиях региона, ситуация находится на особом контроле ведомства. Все оперативные службы муниципалитетов перевели на усиленный режим. Организовали дополнительные бригады ресурсоснабжающих организаций, за состоянием водных объектов круглосуточно следят специалисты ЕДДС.