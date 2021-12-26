AFP: число погибших в результате взрыва в ДР Конго возросло до пяти

ТАСС, 26 декабря. Число погибших в результате взрыва бомбы в субботу в одном из ресторанов города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) увеличилось до пяти. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти провинции.

Согласно его сведениям, в результате произошедшего 13 человек получили ранения. Как отмечает AFP, власти региона возлагают ответственность за взрыв на членов террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Ранее агентство Associated Press информировало о трех погибших. Идет расследование произошедшего. Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв.

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Распоряжением главы государства гражданская администрация в Северном Киву заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури.

Группировка АДС была сформирована на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская организация, находившаяся в оппозиции к правительству страны. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. мирных жителей. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).