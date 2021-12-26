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В Колумбии морпех застрелил трех сослуживцев

После этого он покончил с собой

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 декабря. /ТАСС/. Служащий военно-морских сил Колумбии застрелил трех сослуживцев и покончил с собой. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ВМС.

"На территории базы 11-го батальона военно-морской полиции на острове Сан-Андрес морской пехотинец, предположительно, применил оружие, что привело к смерти трех его товарищей, один солдат национальной армии получил ранение. Позже, по всей видимости, он [морпех] покончил с собой", - говорится в сообщении.

Раненый солдат был доставлен в больницу.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразил президент страны Иван Дуке.

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