Тихоокеанский циклон принес в Петропавловск-Камчатский метель и порывистый ветер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский циклон принес в Петропавловск-Камчатский метель и ветер. На дорогах снижена видимость, дорожные службы приступили к расчистке магистралей, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Тихоокеанский циклон накрыл столицу Камчатки. Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Мы просим горожан соблюдать осторожность в период непогоды, не выезжать на дороги без лишней необходимости, позаботиться о парковке своих автомобилей, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники", - уточнили в мэрии.

28 декабря действие циклона распространится на другие районы Камчатки. Движение по автомагистралям города затруднено из-за метели, дорожные службы приступили к расчистке дорог. Задержали вылеты двух рейсов в Тиличики.

Сейчас в Петропавловске-Камчатском снег, ветер около 7 м/с. Температура воздуха около трех градусов мороза.