Уровень воды в реке в селе в Крымском районе Кубани снижается после угрозы подтопления

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень воды в реке Абин, поднявшийся ранее из-за обильных осадков, что представляло угрозу подтопления Мерчанского сельского поселения в Крымском районе Краснодарского края, начал снижаться, сообщили журналистам в пресс-службе администрации района в воскресенье.

"Уровень воды в реке Абин на территории Мерчанского сельского поселения начал снижаться, вода не вышла из берегов, жители в безопасности. В Крымске также продолжает снижаться уровень воды в реке Адагум. На реках Крымского района продолжают дежурить спасатели, специалисты администрации, казаки. Все оперативные службы района действуют в режиме повышенной готовности, по прогнозам, 26 декабря также ожидаются дожди и сильный ветер", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что власти Крымского района Краснодарского края, где из-за дождей поднялся уровень воды в реках, включили сирены оповещения в Мерчанском сельском поселении, развернули пункт временного размещения, в готовности находятся автобусы для эвакуации людей.

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщало, что высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обильных осадков сохраняется до конца суток 26 декабря в девяти городах и районах Краснодарского края: Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Туапсинском районах и городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск.