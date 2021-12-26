Движение транспорта ограничили на участках трех трасс в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Низовая метель, обильный снегопад и недостаточная видимость стали причиной ограничения движения на участках трех федеральных трасс на западе Оренбургской области, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.

"В Оренбургской области движение автомобилей ограничено на трех участках автомобильных дорог", - сказано в распространенном сообщении.

С 04:00 (02:00 мск) транспорт не пропускают с 146-го по 310-й км автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва - Челябинск (подъезд к Оренбургу). Этот участок трассы проходит в Бузулукском, Тоцком, Новосергиевском районах и Сорочинском городском округе. Кроме того, в 07:00 (05:00 мск) ограничение продлили до 405-го км этой трассы в Новосергиевском, Переволоцком, Оренбургском районах. С 05:00 (03:00 мск) ограничено движение в Абдулинском городском округе, Матвеевском, Пономаревском, Шарлыкском, Октябрьском районах с 398-го по 670-й км автомобильной дороги федерального значения Казань - Оренбург.

С 07:00 ( 05:00 мск) 26 декабря ввели временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го (граница с Самарской областью) по 1363-й (н. п. Старые Богады, Республика Башкортостан) км федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан

25 декабря в 23:45 (21:45 мск) ввели временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 8-го по 195-й км автомобильной дороги федерального значения А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан в Первомайском районе Оренбургской области и Самарской области.

Как уточнили в ГИБДД региона, для обеспечения безопасности дорожного движения задействовали сотрудников Госавтоинспекции и дорожных организаций.

По данным синоптиков, в Оренбургской области 26 декабря облачно с прояснениями, в большинстве районов - снег, местами сильный снег, метель. В связи с ожидающимися порывами ветра 22-27 м/с объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха - от минус двух до минус семи градусов. На востоке региона холоднее - до минус 15 градусов.