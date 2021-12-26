Власти Алтая рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в республике

ТАСС, 26 декабря. Пострадавшие в ДТП в Онгудайском районе, где в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек и двое получили травмы, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства республики Алтай Михаил Максимов со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

В субботу на федеральной автодороге Р-256 столкнулись Nissan X-Trail и Toyota Corona. Оба водителя и два пассажира погибли на месте ДТП, еще один пассажир скончался в больнице. Среди погибших трое подростков. Еще двое пострадавших, в том числе один несовершеннолетний, находятся в больнице.

"Выжившие в аварии сейчас находятся в Онгудайской районной больнице, у них травмы средней степени тяжести. Пожелаем им выздоровления и сил", - процитировал слова главы региона Максимов. Госпитализированные получили черепно-мозговые травмы.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших.

По предварительной версии, 35-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona, за рулем которого находился 27-летний мужчина. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Республиканская прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В надзорном ведомстве добавили, что двум из погибших подростков было 17 лет, еще одному - 13.