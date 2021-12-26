{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбуржье эвакуировали 30 автомобилей, застрявших на автодороге Москва - Челябинск

Полицейские доставили людей до ближайшего места общепита

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полицейские обеспечили эвакуацию 30 автомобилей из снежного плена в Северном районе Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

"В результате сильного ветра и снегопада на 1203-м км автомобильной дороги Москва - Челябинск образовался перемет. Прибывшие сотрудники полиции организовали эвакуацию около 30 транспортных средств, в которых находилось до 50 человек, до ближайшего места общепита", - говорится в сообщении.

В настоявшее время введено ограничение движения автомобилей с 1194 км по 1251 км автомобильной дороги Москва - Челябинск. "В региональном УМВД России по Оренбургской области просят воздержаться от дальних поездок жителей и гостей области", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская область
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Ростовом погибли три человека
Шесть человек пострадали
Читать полностью