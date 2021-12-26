{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов

Власти призвали жителей побережья и соседних префектур без необходимости не покидать свои дома

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 106 внутренних авиарейсов отменены в Японии из-за сильных снегопадов, которые с вечера субботы охватили ряд районов страны на побережье Японского моря. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Так, за ночь в центральной префектуре Ниигата выпало порядка 90 см снега, в северной префектуре Хоккайдо - 40 см. В ряде районов также зафиксирован сильный ветер с порывами до 35 м в секунду. Власти призывают жителей побережья и соседних префектур без необходимости не покидать свои дома во избежание переохлаждений и ДТП.

Ожидается, что непогода продлится до вторника. Кроме того, холодный фронт со снегопадами может продвинуться вглубь территории Японии.

Теги
Япония
В результате пожара в общежитии в ЯНАО погибли два человека
Еще четверым понадобилась медпомощь
Читать полностью