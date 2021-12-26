В результате пожара в общежитии в ЯНАО погибли два человека

ТАСС, 26 декабря. Пожар произошел в общежитии по улице Губкина в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, погибли два человека, еще четверым понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщила в воскресенье глава города Елена Молдован в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью в 00:04 минуты (22:04 мск - прим. ТАСС) произошел пожар в доме по адресу ул. Губкина, 47. <...> В результате четырем жителям потребовалась медицинская помощь амбулаторно. Одна женщина 1959 года рождения, к сожалению, скончалась в приемном отделении больницы, по предварительным данным, по причине отравления угарным газом. В одной из комнат общежития на первом этаже был обнаружен труп еще одного человека", - написала она.

Молдован отметила, что дом является общежитием. Жители были эвакуированы, всего здесь зарегистрированы 58 человек. "Никого из жителей в беде не оставим. Всем будет оказана необходимая помощь", - добавила она.