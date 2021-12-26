В Сочи проводится проверка действий полицейских в отношении подозреваемого в краже

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Служебная проверка по факту якобы противоправных действий полицейских в отношении подозреваемого в краже у пенсионеров проводится в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщили в краевой пресс-службе ГУ МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы пытках в отделе полиции Сочи в отношении подозреваемого в краже. После того, как мужчина был отпущен из отдела, он погиб под колесами поезда.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров. По данному факту руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю незамедлительно назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В сентябре текущего года в полицию Сочи поступило сообщение о хищении 60 тыс. рублей из частного дома, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и после проведения необходимых следственных мероприятий отпущен.