{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи проводится проверка действий полицейских в отношении подозреваемого в краже

После того, как мужчину отпустили из отдела полиции, он погиб под колесами поезда

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Служебная проверка по факту якобы противоправных действий полицейских в отношении подозреваемого в краже у пенсионеров проводится в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщили в краевой пресс-службе ГУ МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы пытках в отделе полиции Сочи в отношении подозреваемого в краже. После того, как мужчина был отпущен из отдела, он погиб под колесами поезда.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров. По данному факту руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю незамедлительно назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В сентябре текущего года в полицию Сочи поступило сообщение о хищении 60 тыс. рублей из частного дома, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и после проведения необходимых следственных мероприятий отпущен.

Теги
РоссияКраснодарский край
На севере Красноярского края на реке Енисей спасли 58 рыбаков
Спасатели вручную изготовили трапы для эвакуации
Читать полностью