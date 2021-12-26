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Семь человек доставили в полицию после драки на северо-западе Москвы

Один человек пострадал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Драка произошла на улице Барышиха на северо-западе Москвы, в результате в полицию доставлены семь человек. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России, один человек пострадал.

"В ночь на 25 декабря в службу "02" поступило сообщение о драке по улице Барышиха, дом 44, корпус 1. Полицейские, прибыв на место по указанному адресу, задержали для дальнейшего разбирательства и доставили в ОМВД семь человек", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, с травмами с места происшествия в больницу обратился один из участников драки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

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