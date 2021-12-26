После отравления пяти человек угарным газом в Казани возбудили уголовное дело

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом пяти человек в Казани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Вечером 25 декабря в квартире одного из домов в Приволжском районе Казани отравились, предположительно, угарным газом пять человек, в том числе двое детей 2007 и 2021 годов рождения. Младший ребенок и 18-летняя девушка госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба.

Проводятся следственные действия.

Ранее в ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения были госпитализированы с отравлением средней и легкой степени тяжести соответственно. Женщины 1975 и 1999 годов рождения и девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались.