На севере Красноярского края на реке Енисей спасли 58 рыбаков

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 58 рыбаков в городе Енисейске на севере Красноярского края, оказавшихся отрезанными от берега из подъема воды на Енисее. Об этом сообщили журналистам в региональном агентстве ГО ЧС.

"В связи в резким подъемом уровня воды и формированием кромки льда на реке Енисей оказались отрезанными от берега рыбаки. В ходе реагирования с помощью громкоговорителей рыбаки оповещены о существующей угрозе отрыва льдины и о необходимой эвакуации. Спасатели вручную изготовили трапы для эвакуации рыбаков. Всего эвакуировано 58 человек", - сообщили в ведомстве.

Работы проводили специалисты краевого учреждения "Спасатель". С рыбаками проведены профилактические беседы об опасности выхода на лед.