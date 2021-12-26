Драка произошла возле кальянной на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Восемь человек доставлены в отдел полиции после конфликта на Братиславской улице на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 06:20 мск на службу "02" поступило сообщении о конфликте между гражданами на Братиславской улице. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия, восемь человек доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что инцидент произошел возле кальянной, участниками конфликта, переросшего в драку, стали посетители заведения. По предварительным данным, они были пьяны. "В ходе осмотра огнестрельного оружия у них обнаружено не было, одному из участников драки потребовалась помощь медиков, после ее оказания он был отпущен", - добавил источник.