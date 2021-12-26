СМИ: число погибших при взрыве в ресторане в ДР Конго увеличилось до семи

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. До семи увеличилось число мирных жителей погибших при устроенном накануне террористом-смертником взрыве в ресторане города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти и медицинский персонал.

Один из руководителей городской больницы заявил, что в ночь на воскресенье умерли еще два человека, доведя общее количество жертв среди гражданских лиц до семи. Погиб также террорист-смертник. Еще 13 человек ранены. Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Данное преступление не останется безнаказанным, - заявил президент ДР Конго Феликс Чисекеди. - Его организаторы и исполнители будут найдены и уничтожены". Власти не исключают, что за нынешним террористическим актом стоит экстремистская группировка "Альянс демократических сил" (АДС).

Городские власти Бени объявили, что террорист-смертник подорвался у входа в ресторан, где собравшиеся в субботний вечер отмечали католическое Рождество. "Идет работа с тем, чтобы определить характер использованного взрывчатого вещества", - заявил мэр Бени Мутеба. В общественных местах города, по словам конголезского новостного портала "Актюалитэ", приняты меры по повышению безопасности.

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Распоряжением главы государства гражданская администрация в Северном Киву заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури.

Группировка АДС была сформирована на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская организация, находившаяся в оппозиции к правительству страны. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. мирных жителей. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время Вооруженные силы ДРК и Уганды проводят на конголезской территории совместную антитеррористическую операцию по ликвидации отрядов и баз АДС.