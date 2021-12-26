В ДТП на трассе в Нижегородской области погибли два человека

ТАСС, 26 декабря. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Нижегородской области. Двое детей доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"В 12:00 поступило сообщение о ДТП по адресу: Уренский муниципальный округ, автодорога регионального значения Р-159 Нижний Новгород - Шахунья - Киров, у населенного пункта Семенов. Произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате происшествия пострадали двое детей: девочки двух и шести лет - пассажиры легкового автомобиля. До прибытия экстренных служб обе доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

В аварии погибли два человека, взрослые из легкового автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, у пострадавших детей диагностированы травмы и ушибы.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kia, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Renault. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП.