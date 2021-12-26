В Евпатории из-за урагана волна подтопила прибрежную улицу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Ураганный ветер с порывами до 50 м/с стал причиной образования нагонной волны и подтопления проезжей части прибрежной улицы в Евпатории. Угрозы домам и населению нет, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram глава города Роман Тихончук.

"В связи с сильными порывами ветра до 50 м/с на улице Симферопольская произошел прорыв береговой зоны нагонной волной в трех местах. В настоящее время проезжая часть на протяжении 500 метров подтоплена. Особо хочу отметить, что угрозы подтопления жилых домовладений, а также жизни и здоровью населения нет", - написал он, добавив, что ситуация находится под контролем.

Согласно шкале Бофорта, ураган - ветер скоростью 32,7 и более м/с.

На Крым в конце ноября - начале декабря дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.