В Забайкалье прорвало дамбу возле поселка Кокуй

ТАСС, 26 декабря. Грунтовые воды прорвали действующую дамбу в поселке Кокуй Сретенского района Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

"И. о. зампредседателя правительства Забайкальского края Алексей Кошелев, региональное минприроды и власти Сретенского района по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова решают вопрос об отведении грунтовых вод от жилого сектора поселка Кокуй, где 26 декабря прорвало одну из двух действующих дамб", - сообщает пресс-служба.

Как отметил губернатор края, воду постараются увести в реку. "К сожалению, одну из двух созданных в Кокуе дамб властям района не удалось удержать. Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в шести населенных пунктах Сретенского района в Забайкалье из-за выхода грунтовых вод и образования наледи. Из резервного фонда губернатора региона для решения проблемы выхода грунтовых вод в поселениях Сретенского района выделено 16 млн рублей.