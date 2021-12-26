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Один человек получил травмы после концерта группы "Кипелов" в Калуге

Конфликт между ним и сотрудниками дворца культуры начался из-за того, что он проник в зону гримерных комнат, чтобы увидеть артистов

ТАСС, 26 декабря. Один человек получил травмы в ходе конфликта, произошедшего после концерта группы "Кипелов" во дворце культуры "КТЗ" в Калуге. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.

Информация о потасовке, произошедшей после выступления группы "Кипелов" в Калуге 23 декабря, стала распространяться накануне в соцсетях. В частности, отмечалось, что конфликт якобы спровоцировал сотрудник управления Росгвардии.

"Гражданин захотел проникнуть в служебное помещение дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину. Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы", - говорится в сообщении.

По информации "Театрально-концертного агентства Звездный дождь" - организатора концерта, один из зрителей проник в зону гримерных комнат, чтобы увидеть артистов. На замечания работников зритель, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов, не реагировал и после повторных просьб выйти на улицу начал драку. В ходе инцидента музыканты и сотрудники агентства не пострадали.

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