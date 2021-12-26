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В Дзержинске 11 человек пострадали от ультрафиолетовой лампы, работавшей на корпоративе

Семерых из них госпитализировали
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. В Дзержинске Нижегородской области 11 человек обратились за помощью к медикам с признаками поражения глаз ультрафиолетовым светом (электроофтальмии) после корпоратива. Семерых из них госпитализировали, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Корпоратив, по его словам, проходил в ночь с 25 на 26 декабря. "За медицинской помощью обратились 11 человек с признаками электроофтальмии. По состоянию на 15:40 26 декабря в лечебные организации госпитализированы cемь человек", - написал министр.

Он уточнил, что корпоратив проходил в одном из кафе города, в нем принимали участие 15 человек. В помещении работала ультрафиолетовая лампа.

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