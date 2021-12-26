Следствие просит изменить арест Юрию Хованскому на запрет определенных действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому, который более полугода находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Заседание суда состоится 29 декабря, сообщила в воскресенье объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий Юрию Хованскому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд может как удовлетворить ходатайство, так и отказать следствию.

В СИЗО Юрий Хованский находится с 10 июня. В отношении блогера, который вел развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube, расследуется уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для его возбуждения стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.

Ранее адвокат обвиняемого Александр Передрук сообщил ТАСС, что Хованский обжаловал свое задержание, арест и его последующие продления в Европейском суде по правам человека. В среду стало известно, что аналогичные жалобы фигуранта отклонил Санкт-Петербургский городской суд, оставив блогера под стражей до 8 января.