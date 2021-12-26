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Береговая охрана Турции задержала 14 нелегальных мигрантов у своего побережья

В результате операции были задержаны 13 граждан Сирии и один гражданин Украины

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Силы береговой охраны Турции задержали 14 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, на юго-западе Турции, сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

После поступившего сигнала о нахождении надувной лодки с беженцами у берегов острова Кызылада в районе Мармариса на их спасение отправились спасатели.

В результате операции были задержаны 13 граждан Сирии и один гражданин Украины. После этого они были доставлены в миграционное управление Муглы.

Нелегальные мигранты стараются попасть по морю с находящегося поблизости побережья Турции в Грецию. В этом году, согласно утверждениям Афин, потоки нелегалов значительно уменьшились.

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