Краснодарские полицейские организовали проверку по факту подрыва автомобиля

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Проверка проводится в Краснодарском крае после публикации видеозаписи подрыва легкового автомобиля. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в краевом ГУ МВД России.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись подрыва автомобиля ВАЗ в станице Казанской - неизвестные загрузили в салон машины предположительно пиротехнику, после чего произошел взрыв.

"Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказали в ведомстве.